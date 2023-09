Samsung Galaxy S24 certificati: poche novità per batteria e ricarica

Aggiornamento 15/09: nuove certificazioni su batterie e ricarica della serie S24, le trovate nell'articolo.

Sono mesi che girano voci attorno alla scheda tecnica della serie Samsung Galaxy S24, e una delle indiscrezioni più interessanti è senz'altro quella relativa alle batterie. Si vociferava che per i suoi futuri top di gamma la compagnia sud-coreana avrebbe adottato delle unità più capienti ma senza aumentare le dimensioni, e i dettagli che stanno circolando in rete sembrano confermare questa ipotesi.

La capienza delle batterie della serie Samsung Galaxy S24 aumenterà, ma non la ricarica

Come rivelano le certificazione dell'ente China Quality Certification, Samsung Galaxy S24 (SM-S9210) avrà una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 25W, S24+ (SM-S9260)una 4.900 mAh a 45W e infine S24 Ultra (SM-S9280) una 5.000 mAh a 45W. Questo significa un aumento dell'amperaggio del +2,5% per S24 e del +4% per il modello Plus, mentre resta invariato su quello Ultra. Un miglioramento che potrebbe essere dettato dall'utilizzo di nuove tecnologie, fra cui l'adozione delle cosiddette batterie a stato solido. Non c'è invece nessuna novità per la velocità di ricarica, rimasta immutata rispetto alla scorsa generazione S23.

Questa della batteria non sarà ovviamente l'unica novità della serie S24: di recente si è parlato di nuove forme con materiali più resistenti, del passaggio da Snapdragon ad Exynos e di una fotocamera potenziata.

