La fotocamera di S24 Ultra avrà una sola novità: sarà abbastanza?

Progetto Muse: è questo il nome in codice interno della serie S24 il cui protagonista si chiamerà Samsung Galaxy S24 Ultra e il cui focus sarà ancora una volta la fotocamera. Da quando le aziende hanno deciso di proporre al pubblico due o più versioni del suo flagship annuale, la versione non plus ultra è solita offrire il meglio in circolazione in termini di hardware e software fotografico. Ma le ultime voci di corridoio hanno decisamente smorzato gli entusiasmi, rivelando un comparto scevro di grandi novità rispetto a S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco come cambierà la fotocamera del top di gamma

Manca ancora tempo pertanto i dettagli vanno sempre presi con le pinze, ma si prospetta che la fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra avrebbe nuovamente un sensore HP2 da 200 MP, un ultra-grandangolare Sony IMX564 da 12 MP e una coppia di teleobiettivi Sony IMX754 da 10+10 MP. A dire il vero, il teleobiettivo periscopiale 10x sarebbe l'inedito Sony IMX754+ di cui non si sa ancora granché ma la cui dicitura “Plus” non farebbe presagire chissà quali differenze. Ma grazie alle ultime informazioni circolate in rete, possiamo capire quale sarebbe la vera differenza rispetto a S23 Ultra, e cioè l'adozione di uno zoom ottico 5x al posto del 3x.

Ci siamo messi l'animo in pace sulla mancata adozione del vociferato zoom continuo, mentre avere due zoom 3x/10x significa che fintanto che si rimane in modalità 3x/10x foto e video non hanno degradazione di qualità. Tuttavia, in tutti i valori intermedi (4x, 5x, 6x, ecc.) interviene il software: se si scatta in 7x, per esempio, viene fatto uno zoom digitale sulla lente 3x, mancando un meccanismo di zoom continuo come quello che solitamente troviamo sulle fotocamere professionali.

Avere un teleobiettivo periscopiale 5x ha come vantaggio quello di avere una forbice più stretta fra 5x e 10x, ma pone un'altra sfida. Molti sono soliti scattare in modalità 2x/3x, specialmente quando si tratta di effettuare ritratti delle persone, e togliere la lente 3x potrebbe rivelarsi una mancanza difficile da compensare. Probabilmente quello che Samsung farebbe è sfruttare il sensore da 200 MP, come già avviene adesso su S23 Ultra per la modalità 2x.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 9, 2023

Ed è qui che interviene il leaker Ice Universe, secondo cui ci sarebbe ancora una volta uno zoom 3x ma non più da 10 MP come su S23 Ultra bensì da 50 MP. Mancano dettagli specifici, ma avere un sensore con più pixel significa poter effettuare zoom digitali di migliore qualità (almeno sulla carta), e questo significherebbe coprire la forbice da 3x a 10x in maniera più efficace.

