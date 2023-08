MIUI 15: Xiaomi annuncia il primo smartphone che si aggiornerà

Con l'avvicinarsi della fine dell'estate si avvicina anche il rilascio di Android 14, e quindi delle varie interfacce dei produttori sul mercato, compresa la MIUI 15 firmata Xiaomi. In rete sono apparsi vari indizi sull'esistenza del major update, fra leak e rivelazioni dell'azienda stessa, che proprio nelle scorse ore ha dichiarato quale sarà il primo smartphone a ricevere il tanto atteso aggiornamento.

Ecco quale sarà il primo smartphone Xiaomi a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 15

Crediti: Xiaomi

A dire il vero, il primo smartphone che si aggiornerà alla MIUI 15 non sarà di Xiaomi bensì di Redmi, trattandosi del nuovissimo Redmi K60 Ultra. Una scelta scontata, vista la tempistica di rilascio a ridosso del periodo che precede l'inizio del rilascio della nuova interfaccia proprietaria della compagnia cinese. Ci sarebbe anche Xiaomi MIX Fold 3, altrettanto fresco di presentazione, ma con gli smartphone pieghevoli il discorso è differente perché è necessario un adattamento più articolato del software, idem il nuovo tablet Pad 6 Max.

Oltre a darci un piccolo assaggio nell'immagine teaser che vedete qua sopra, non sappiamo null'altro della MIUI 15 in via ufficiale. Ed è qua che intervengono le voci di corridoio, con alcune nuove feature già precedentemente trapelate. Se invece voleste sapere se e quando il vostro modello Xiaomi, Redmi o POCO riceverà il major update, potete scoprirlo dal nostro articolo dedicato.

