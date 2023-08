È tempo di OPPO Watch 5: nuovi leak, e c’è anche il Pro

Aggiornamento 07/08: nuove informazioni sulle specifiche di OPPO Watch 5 e 5 Pro, le trovate all'interno dell'articolo.

A distanza di un anno dagli ultimi smartwatch top del brand cinese si ritorna finalmente a parlare dei nuovi modelli, probabilmente in dirittura d'arrivo nel corso dei prossimi mesi. OPPO Watch 5 e 5 Pro sono protagonisti di nuovi leak, con alcuni dettagli direttamente da un noto insider asiatico.

OPPO Watch 5 e 5 Pro sono in arrivo: ecco i nuovi dettagli sulla scheda tecnica

Watch 3

Come spesso accade, è DigitalChatStation ha regalarci gli indizi sui nuovi indossabili di OPPO. Al momento i dispositivi non sono stati ancora confermati dall'azienda, ma è probabile che ci troveremo nuovamente alle prese con due modelli. Inoltre, come spesso accade quando si parla di Cina, ci sarà un salto generazionale passando direttamente a OPPO Watch 5 e 5 Pro, nome in codice “comet“. Il numero 4 è ritenuto di cattivo auspicio in Cina e per questo, solitamente, i quarti capitoli vengono snobbati.

Passando ai dettagli sulle specifiche, il leaker riferisce del supporto eSIM con chip dedicato eUICC, di un display curvo LTPO con formato quadrato (come gli attuali Watch 3 e 3 Pro) e una batteria più capiente da 570 mAh rispetto a quelle da 400/550 mAh della serie 3. Con colorazioni Black e White, il corpo sarebbe realizzato in fibra di carbonio, con materiali più pregiati per corona e cinturino.

Non vengono forniti indizi sull'uscita, ma il leaker sostiene che il debutto avverrà insieme al prossimo pieghevole OPPO Find N3, perciò non dovrebbe mancare molto.

