Dove comprare OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro

Ancora una volta OPPO ha lasciato il segno nel campo degli smartwatch Android, questa volta con due modelli eleganti e potenti. Al momento questi indossabili non sono ancora giunti alle nostre latitudini, ma questo non è di certo un motivo per arrendersi. Volete mettere le mani sugli ultimi wearable top del brand cinese? Allora ecco dove comprare OPPO Watch 3 ed OPPO Watch 3 Pro, con la possibilità di risparmiare.

OPPO Watch 3 Pro: scopri dove comprare il nuovo indossabile top

Entrambi i dispositivi sono caratterizzati da uno stile super elegante e da un formato rettangolare; il modello Pro adotta uno schermo più grande ed una corona rotante. I display sono due unità AMOLED da 1.75″ e 1.91″, in entrambi i casi con un pannello dotato di curvatura 3D. Il fratellone offre anche la tecnologia LTPO.

Il cuore pulsante della nuova serie è lo Snapdragon W5 Gen 1, supportato dal chip proprietario Appollo 4 Plus, con 1 GB di RAM e 32 GB di storage. Non mancano il supporto eSIM, l'NFC, l'ECG (solo Pro), impermeabilità fino a 5 ATM, SpO2 e ColorOS come software. Ed ora, andiamo a scoprire nel dettaglio dove comprare OPPO Watch 3 e 3 Pro!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sulla nuova gamma di smartwatch top di OPPO (lanciata in Cina) date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la ColorOS su base Android (si tratta della versione CN): le lingue supportate sono inglese e cinese.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai nuovi smartwatch di OPPO.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il