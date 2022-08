OPPO A17K certificato, tutti i dettagli sul nuovo entry-level in arrivo

OPPO si starebbe preparando ad alzare il sipario su un nuovo entry-level. Dovrebbe trattarsi del successore di OPPO A16K lanciato in India lo scorso anno, una soluzione low-budget caratterizzata da stile e funzionalità essenziali. Il nuovo smartphone è apparso sui siti Web di diverse certificazioni lasciando trapelare alcune delle sue caratteristiche. Ecco tutti i dettagli di OPPO A17K.

OPPO A17K certificato, ecco tutti i dettagli

OPPO potrebbe lanciare presto un nuovo smartphone. Si tratterebbe di OPPO A17K, successore dell'entry-level che ha debuttato in India lo scorso anno, e che in queste ultime ore avrebbe ottenuto diverse certificazioni, tra cui IMDA, BIS (Bureau of Indian Standards) e TKDN.

Dalle informazioni elencate sui siti Web degli enti sopra citati, sono trapelati i primi dettagli di OPPO A17K. Stando a quanto trapelato, lo smartphone dovrebbe piazzarsi nel mercato della fascia bassa ed offrire sola connettività 4G. Le certificazioni rivelano anche che il dispositivo supporterà il modulo WCDMA, Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Il fatto che sia apparso sul sito del Bureau of Indian Standards lascia inoltre pensare che OPPO A17K possa essere lanciato nel mercato indiano.

Al momento, purtroppo, queste sono tutte le informazioni che si hanno a riguardo. Ulteriori dettagli potrebbero essere rilasciati nelle prossime settimane.

