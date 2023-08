Amazfit Cheetah Square ufficiale: per chi preferisce un display più grande

Sono passati meno di due mesi dalla presentazione di Cheetah e Cheetah Pro e adesso abbiamo un nuovo modello a completare il trittico: Amazfit Cheetah Square. Come anticipata il nome stesso, la sua più grande differenza rispetto agli altri due modelli sta nel display, ideato per chi preferisce un diverso form factor.

Amazfit Cheetah Square: ecco cosa cambia nel nuovo smartwatch di Zepp Health

Crediti: Amazfit

Disponibile nell'unica colorazione Winner Champagne, Amazfit Cheetah Square presenta uno schermo rettangolare in dimensioni di 44 x 38 x 9,9 mm per un peso di 37 grammi con cinturino in silicone da 20 mm. È un display AMOLED da 1,75″ (390 x 450 pixel) con densità di 341 PPI, luminosità fino a 1.000 nits ed è protetto da vetro temperato con rivestimento anti-impronte. Ha un telaio in polimero rinforzato con fibre e lunetta in lega d'alluminio, il tutto resistente ai liquidi con certificazione 5 ATM.

Il comparto hardware comprende una batteria da 240 mAh con ricarica magnetica e un'autonomia fino a 8 giorni con un utilizzo standard, fino a 14 giorni in risparmio energetico e fino a 22 giorni usandolo in modalità orologio. La sensoristica BioTracker PPG permette di monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno e stress, e non mancano accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e di luce ambientale.

Inoltre, la connettività GPS a doppia banda basato su 6 sistemi di posizionamento permette di usare lo smartwatch per spostamenti e allenamenti, anche offline e importando percorsi preimpostati con l'app Zepp. La connettività include anche Wi-Fi e Bluetooth 5.3, c'è il supporto all'assistente vocale Alexa e il software Zepp OS 2.0 include Zepp Coach, il trainer AI che monitora salute e attività fisica per proporre piani d'allenamento personalizzati.

Amazfit Cheetah Square è disponibile in Italia al prezzo di 299,90€, sia sullo store ufficiale che su Amazon:

Acquista Amazfit Cheetah Square dallo store ufficiale

