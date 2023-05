Lo zoom di Samsung Galaxy S23 diventerà ancora più utile

Da quando è stata lanciata al pubblico, la serie Samsung Galaxy S23 è stata ottimizzata sotto vari aspetti, soprattutto quello della fotocamera, ma c'è ancora da migliorare. Per esempio, rispetto ad altri camera phone, quelli dell'azienda sud-coreana peccano di una modalità Ritratto che offra più possibilità di scatto a diverse lunghezze focali. Questa è una mancanza che verrà presto colmata, a detta della stessa compagnia, che ha confermato l'arrivo di un nuovo aggiornamento che farà felici coloro che sono soliti sfruttare a pieno le varie modalità fotografiche.

Un nuovo aggiornamento sta per migliorare la fotocamera della serie Samsung Galaxy S23

Con il prossimo aggiornamento la fotocamera della serie Samsung Galaxy S23 si arricchirà dello zoom 2x nella modalità Ritratto. Ad oggi, infatti, sia S23 che S23+ ed S23 Ultra possono soltanto scattare le foto Ritratto soltanto con zoom 1x e 3x, visto che i tre smartphone hanno un teleobiettivo 3x (e 10x sull'Ultra). Questo significa che ad ogni modo sarà uno zoom digitale ottenuto tramite un crop del sensore principale, ma potrà comunque essere utile per avere un soggetto più evidente e staccato dalla sfocatura alle sue spalle, rispetto allo zoom 1x/3x che può risultare in un soggetto troppo distante/ravvicinato. Manca una tempistica ufficiale, ma l'aggiornamento è previsto per fine maggio, e potrebbe coincidere con l'altro aggiornamento in arrivo che migliorerà le foto in notturna; non solo, perché lo zoom 2x potrebbe essere successivamente implemenetato anche sulla serie S22 e su Z Fold 4.

