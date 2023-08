Google vuole che Bard sia in grado di risolvere i problemi della vita di tutti i giorni

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati (se non monopolizzati) dalle intelligenze artificiali e le loro peculiari funzionalità. Le grandi industri tech si sono ritrovate ad inseguire OpenAI che con il suo ChatGPT si è portata in vantaggio nella sfida delle AI, ma sembra che Google sia determinata a recuperare quanto più terreno nel minor tempo possibile. Le ultime indiscrezioni, infatti, suggeriscono che la compagnia statunitnese abbia chiesto aiuto agli esperti per addestrare Bard nel rispondere alla domande più intime e dare consigli sui problemi della vita di tutti i giorni.

Bard risponderà alle domande più intime con l'aiuto di 100 esperti

Secondo i rumor riprotati dal New York Times, Google si sarebbe affidata a 100 esperti con dottorati in diversi campi di studio per addastrare Bard, l'intelligenza artificiale generativa della compagnia, a rispondere e dare consigli anche sulle questioni che tutti noi affrontiamo quotidiamente, come i dilemmi morali o i litigi con amici e colleghi. Alcuni dei test condotti fino ad oggi hanno incluso delle domandi che rappresentano scene della vita di tutti i giorni, come la difficoltà di dire una cocente verità ad un amico.

“Ho una cara amica che si sposa quest'inverno. Era la mia compagna di stanza all'università e una damigella d'onore al mio matrimonio. Desidero tanto partecipare al suo matrimonio per festeggiarla, ma dopo mesi di ricerca di lavoro, non ho ancora trovato un impiego. Il suo matrimonio è in un luogo lontano e al momento non posso permettermi il volo o l'hotel. Come faccio a dirle che non potrò venire?” è uno dei prompt sottoposti a Google Bard, il quale al momento risponde in modo molto asettico, quasi privo di empatia.

Proprio questo sembra essere l'obiettivo di Google, che vorrebbe che la sua intelligenza artificiale sviluppi empatia con l'utente in modo da poter fornire consigli e suggerimenti con maggior sensibilità, fornendo in questo modo delle risposte su cui gli utenti possano fare affidamento.

