Huawei MatePad 11.5 (2023) ufficiale: nuovo tablet per l’Europa

Aggiornamento 18/08: il tablet Huawei arriva in Europa, dettagli su prezzo e disponibilità nell'articolo.

La serie di tablet della compagnia cinese continua ad arricchirsi con nuovi modelli e dopo MatePad Air arriva un'ennesima novità. Dopo essere stato presentato in Asia, Huawei MatePad 11.5 (2023) fa capolino anche in Europa, perciò vediamo quali sono le sue novità e le differenze rispetto al modello da 11″.

Huawei MatePad 11.5 (2023): tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e display

Crediti: Huawei

In termini di stile, il nuovo arrivato ricalca quanto visto con MatePad Air: abbiamo una scocca metallica leggera ed sottile, con una singola fotocamera accompagnata dal Flash LED (in un modulo posteriore a pillola). Huawei MatePad 11.5 (2023) misura 260,88 x 176,82 x 6,85 mm per un peso di circa 499 grammi; il dispositivo integra un ampio schermo LCD IPS da 11,5″ con risoluzione QHD+ (2.200 x 1.440 pixel), rapporto in 3:2, 229 PPI, 100% sRGB e refresh rate fino a 120 Hz.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Huawei MatePad 11.5 (2023) sono basate sullo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm (fino a 2,40 GHz e con GPU Adreno 644), con 6/8 GB di RAM e 128 GB di ROM non espandibile. La batteria è un'unità da 7.700 mAh con ricarica rapida da 22,5W mentre lato software è presente HarmonyOS 3.1.

Il dispositivo è dotato di doppi microfoni, quattro speaker, il supporto alla M-Pencil di seconda generazione, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed un sensore di luminosità. È presente anche una variante con GPS ma non abbiamo la connettività mobile. Il comparto fotografico si affida ad un sensore principale da 13 MP f/1.8 mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 8 MP f/2.2.

Crediti: Huawei

Huawei MatePad 11.5 (2023) – Prezzo e uscita

Huawei MatePad 11.5″ (2023) è disponibile in Europa al prezzo di listino di 299€ per la versione da 6/128 GB (339€ con la tastiera Smart Keyboard) e di 429€ per quella da 8/128 GB, in entrambi i casi con M-Pencil in dotazione.

