Huawei MatePad Air ufficiale: bello, sottile e con un occhio al gaming

Ormai la casa cinese è ampiamente specializzata in una miriade di dispositivi tech, tutti realizzati con maestria. Non solo smartphone, quindi, ma anche accessori e altri prodotti tecnologici, tra cui i tablet (in grado di dare non poche soddisfazioni grazie alla fluidità di HarmonyOS). Ed ora arriva una nuova aggiunta che si presenta come il capostipite di una serie inedita: andiamo a scoprire tutti i dettagli su Huawei MatePad Air tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Huawei MatePad Air ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e display

Già protagonista di un corposo leak (con tanto di foto dal vivo), Huawei MatePad Air si presenta come un tablet di fascia medio alta, caratterizzato da una scocca unibody in metallo (con effetto satinato), una singola fotocamera posteriore ed un display ampio. Quest'ultimo è un pannello LCD da 11,5″ con risoluzione 2.8K (2800 x 1840 pixel) e refresh rate adattivo fino a 144 Hz, luminosità di 500 nit, rapporto in 3:2 e certificazione HDR Vivid.

Il terminale presenta un corpo decisamente sottile (6,4 mm di spessore) ed un peso di circa 500 grammi.

Specifiche tecniche

Proprio come anticipato dalle indiscrezioni, le specifiche tecniche di Huawei MatePad Air sono basate sullo Snapdragon 888, con modem LTE, 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Il tutto è accompagnato da un sistema di raffreddamento composto da 8 strati ad alta conduttività. Huawei ha implementato una tecnologia proprietaria per migliorare il frame rate dei giochi: si tratta quindi di un tablet pensato con un occhio di riguardo per il gaming.

La batteria è un'unità da 8.300 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 40W mentre il comparto fotografico offre un sensore principale da 13 MP ed una selfie camera da 8 MP. Ovviamente lato software è presente HarmonyOS 3.1, il sistema proprietario di Huawei.

Huawei MatePad Air ufficiale – Prezzo e uscita

Il nuovo Huawei MatePad Air è stato lanciato in patria con un prezzo di partenza di circa 382€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

WiFi 8/128 GB – 2899 CNY ( 382€ ) 8/256 GB – 3199 CNY ( 421€ ) 12/256 GB – 3499 CNY ( 461€ ) 12/512 GB – 3999 CNY ( 527€ )



4G LTE

12/512 GB – 4499 CNY (593€)

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il