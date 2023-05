Huawei MatePad Air sarà il primo tablet di una nuova serie

L'evento di maggio targato Huawei vedrà il debutto di varie novità per il brand, tutte destinate (almeno per il momento) alla Cina. Tra i protagonisti del keynote estivo del brand ci sarà anche Huawei MatePad Air, un nuovo tablet che anziché rappresentare un proseguimento della gamma attuale sarà il capostipite di una nuova serie.

Huawei MatePad Air tra immagini e specifiche: cosa sappiamo, prima del debutto

La stessa Huawei ha anticipato sui social cinesi l'arrivo di un tablet leggero e completo ed ora – grazie ad un insider – scopriamo il nome commerciale, il design e parte delle specifiche. Si tratterà di Huawei MatePad Air, dispositivo che – stando alle parole del leaker – dovrebbe rappresentare il primo modello di una nuova serie.

Il dispositivo è dotato di una scocca metallica unibody, con un effetto satinato ed una singola fotocamera principale. Questa è posizionata all'interno di un modulo contenente il flash LED; al centro del corpo è presente il logo della casa cinese. Lo spessore dovrebbe essere di soli 6,4 mm, per un peso di 508 grammi.

La parte frontale non viene mostrata, ma stando all'insider sarà occupata da uno schermo LCD da 11,5″ con risoluzione 2.8K e rapporto in 3:2. Grazie alla tecnologia proprietaria sviluppata da Huawei, il tablet sarà in grado di offrire un refresh rate elevato nei giorni (fino a 144 Hz, in base al titolo).

A muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 888, alimentato da una batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida da 40W.

Al momento non ci sono altri dettagli e resta da vedere quale sarà il prezzo a cui verrà lanciato. In merito all'uscita, l'evento di presentazione (in Cina) è fissato per il 18 maggio e oltre a Huawei MatePad Air ci saranno anche Watch 4 e 4 Pro, nuovi notebook ed altre sorprese.

