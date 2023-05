Nuovo aggiornamento per SONOFF NSPanel Pro: supporto a Homebridge e Node-RED

SONOFF ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento firmware per NSPanel Pro, il dispositivo che funge da pannello di controllo completo per la propria casa smart. Grazie a questo nuovo aggiornamento viene introdotta la possibilità di sincronizzare i dispositivi Homebridge e la possibilità di utilizzare la tecnologia Node-RED per controllare i dispositivi domotici collegati all'ecosistema della smart home.

Tutte le novità dell'aggiornamento 1.7.0 per NSPanel Pro di SONOFF

L'aggiornamento 1.7.0, disponibile da qualche ora, introduce diverse novità per tutti gli utenti che hanno installato a casa un NSPanel Pro di SONOFF per il controllo completo della domotica. Oltre ai sopracitati nuovi supporti per dispositivi Homebridge e controlli Node-RED, l'aggiornamento aggiunge anche il supporto per l'always-on display ed una nuova schermata di visualizzazione con temperatura e umidità. Quello che trovate qui sotto è il changelog completo dell'aggiornamento 1.7.0.

Visualizzazione dei dati di temperatura e umidità ottenute da altre fonti sulla schermata principale

Supporto per l'always-on display (imposta “Mai” su Auto-Lock in “Setting – Display”)

Supporto per Homebridge che consente di sincronizzare i sub-device Zigbee e controllarli tramite l'app Home

Supporto per Node-RED che permette di gestire e controllare i dispositivi tramite “nodes” e “flows”

Supporto per il formato orario in 12h e 24h

Aggiunte sei nuove lingue: africano, ceco, ungherese, slovacco, vietnamita e thailandese.

Con questo nuovo aggiornamento, inoltre, SONOFF ha deciso di fornire anche la documentazione ufficiale delle API per NSPanel Pro, in modo da poter creare facilmente le proprie integrazione con i dispositivi domotici connessi. La documentazione è consultabile attraverso il sito ufficiale.

