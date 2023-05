iOS 16.5 arriva la prossima settimana: tutte le novità

Apple ha ufficializzato l'arrivo di iOS 16.5. l'ultimo aggiornamento prima della pubblicazione delle iniziali versioni beta di iOS 17. Dopo un periodo di testing durato circa 2 mesi, Apple rilascia il quinto aggiornamento minore per il sistema operativo che alimenta iPhone e iPad, con diverse novità.

Sfondo per il pride, notizie sportive e registrazione tramite Siri: tante novità in arrivo con iOS 16.5

Disponibile a partire dal 16 maggio, iOS 16.5 porta su iPhone e iPad i nuovi sfondi celebrativi per il Pride, affiancati da una nuova watchface ed un nuovo cinturino per Apple Watch. Si tratta di un aggiornamento relativamente piccolo, perché sarà l'ultimo prima il focus si concentri totalmente sulle versione di prova della prossima versione di iOS.

Con questo nuovo aggiornamento nell'app Notizie arriva una sezione interamente dedicata allo sport, con news, risultati, e calendari per la propria squadra preferita. L'arrivo della sezione Sport è parte della volontà di Apple di spingere forte sugli eventi sportivi dopo l'acquisizione dei diritti televisivi per la MLS, il campionato di calcio statunitense.

Anche Siri guadagna una nuova funzione grazie ad iOS 16.5: l'assistente di Apple infatti potrà avviare una registrazione delle schermo direttamente tramite comando vocale. Basterà, per esempio, dire “Siri, inizia a registrare lo schermo” per avviare immediatamente la registrazione senza dover passare per il centro di controllo.

