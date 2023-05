Pixel Buds Pro: in arrivo una funzione molto gradita dagli utenti

Stando alle ultime indiscrezioni emerse online, Google starebbe lavorando ad un grande aggiornamento firmware per Pixel Buds Pro con l'introduzione di una funzione sicuramente molto gradita da parte degli utenti. Il prossimo aggiornamento (il terzo dal rilascio sul mercato delle cuffie) potrebbe finalmente introdurre la funzione Clear Calling per il miglioramento delle chiamate.

Clear Calling sta per arrivare anche sulle Pixel Buds Pro di Google

Gli ultimi rumor apparsi in rete suggeriscono che, dopo aver introdotto l'audio spaziale con tracciamento della testa nei mesi scorsi, Google sembrerebbe essere pronta a portare anche il Clear Calling sulle cuffie Pixel Buds Pro. Questa funzione, già disponibile su Pixel 7 e 7 Pro, elimina il rumore circostante e migliora la qualità della voce durante le chiamate, in modo da garantire una qualità superiore sia per chi effettua la telefonata che per chi la riceve.

Il prossimo aggiornamento, inoltre, potrebbe introdurre anche il supporto per il “Super Wide Band speech“, migliorando la qualità delle chiamate vocali da 16 kHz a 32 kHz. Questo aggiornamento potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi, probabilmente durante l'estate. La nostra recensione delle Pixel Buds Pro ha evidenziato come le funzioni di cui sono dotate le rendano uniche, ma la vera forza del prodotto è l'integrazione con gli altri prodotti Pixel.

