Narzo N53 ufficiale: è il più sottile di Realme e costa pochissimo

La compagnia asiatica ha lanciato sul mercato Global (in India) il nuovo modello del progetto N, che mira a rimpolpare la fascia medio bassa del brand con modelli stilosi ed accessibili. Ecco Realme Narzo N53 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita: l'ultimo arrivato della gamma è servito!

Realme Narzo N53 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo un deludente Narzo N55, il secondo capitolo della serie N abbassa ancora il tiro: Realme Narzo N53 è un budget phone con specifiche basilari, ben più rispetto al fratello maggiore. Il dispositivo monta uno schermo LCD da 6,74″ HD+ a 90 Hz, con un notch a goccia e il supporto alla Mini Capsule (l'Isola Dinamica del brand). Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato e la scocca è realizzata con una finitura elegantissima (nella versione Gold, quella Black è più semplice).

La vera chicca è lo spessore: con i suoi 7,49 mm è il telefono più sottile di Realme.

Specifiche tecniche

Rispetto alla soluzione MediaTek di N55, le specifiche tecniche di Realme N53 sono basate sul chipset Unisoc T612, accompagnato da 4/6 GB di RAM e da 64/128 GB di storage. È presente uno slot micro SD, una batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 33W.

Il comparto fotografico offre una dual camera con sensore principale da 50 MP ed un flash LED; la disposizione dei moduli ricorda quella degli ultimi modelli targati Cupertino. Lato software troviamo Android 13, tramite Realme UI.

Realme Narzo N55 – Prezzo e uscita

Il prezzo di Realme Narzo N53 parte da circa 100€ al cambio attuale per la versione da 4/64 GB e sale fino a 123€ al cambio per quella da 6/128 GB. La commercializzazione partirà dal 24 maggio, per ora solo in India. Si tratta indubbiamente di un budget phone accessibile e completo ma dall'annuncio in pompa magna della serie N ci saremmo aspettati qualche caratteristica più allettante. Vedremo come si evolverà la gamma!

