Realme Narzo N55 ufficiale: il “Progetto N” potrebbe deludervi

Dopo aver cancellato la serie Master Explorer, c'era chi si aspettava che il “Progetto N” avrebbe portato sul banco qualcosa di nuovo, ma la novità si chiama Realme Narzo N55. Nonostante se ne sia parlato come di una “nuova serie”, in realtà il brand Narzo viene mantenuto proprio perché parliamo di un prodotto economico destinato alla fascia bassa del mercato.

Realme presenta il nuovo Narzo N55: ecco come cambia la fascia bassa

Realme Narzo ha uno schermo IPS LCD da 6,72″ Full HD+ dotato di refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e luminosità di 680 nits. Disponibile nelle due colorazioni Prime Black e Prime Blue, misura 165,6 x 75,9 x 7,89 mm per un peso di 189 grammi ed è mosso dal MediaTek Helio G88, lo stesso di Redmi 10 e Realme C55. Si tratta di un SoC a 12 nm TSMC con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU Mali-G52 MC12, 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria espandibile via microSD fino a 1 TB. Il resto delle specifiche comprende batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC a 33W, supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, ingresso mini-jack, USB-C, Realme UI 4.0 e Android 13, doppia fotocamera da 64+2 MP con sensore di profondità e selfie camera da 8 MP.

Prezzo e disponibilità

Realme Narzo N55 viene lanciato ufficialmente in India al prezzo di 10.999 INR (120€) per la variante da 4/64 GB per salire a 12.999 INR (145€) per quella da 6/128 GB; resta da vedere se e quando arriverà in Italia.

