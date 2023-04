Realme Buds Wireless 3: ecco come saranno i nuovi auricolari sportivi

La compagnia asiatica sta puntando parecchio sugli accessori: non solo smartphone, ma anche indossabili e un occhio di riguardo soprattutto ai prodotti audio. Dopo le indiscrezioni sui prossimi Buds Air 5 Pro, ora sono spuntate anche le prime immagini dedicate agli auricolari con archetto Realme Buds Wireless 3: ecco cosa aspettarsi da questa novità.

Realme Buds Wireless 3 nelle prime immagini leak: in arrivo un nuovo paio di auricolari con archetto

Come anticipato anche in apertura, le Realme Buds Wireless 3 sono degli auricolari Bluetooth dotati di un archetto da poggiare sul collo; si tratta di una soluzione particolarmente adatta agli utenti più sportivi che hanno paura di perdere le loro cuffiette durante le sessioni di allenamento.

Il design delle cuffie resta in parte invariato rispetto al precedente modello 2S: i colori sono sempre il giallo e il nero, con degli auricolari dotati di vestibilità in-ear. La pulsantiera cambiare leggermente: perde la texture in carbon fiber della scorsa generazione e la forma appare più squadrata. Per ora non ci sono dettagli sulle specifiche né è dato di sapere se ci saranno altre colorazioni.

I nuovi auricolari con archetto di Realme non hanno ancora una data d'uscita, tuttavia dovrebbero debuttare in versione Global (in India) ad un prezzo inferiore ai 27€ al cambio attuale.

