WhatsApp Beta: i video messaggi brevi arrivano anche su Android

Nell'ultima versione beta di WhatsApp è stata scoperta una nuova funzione (non ancora disponibile per nessun utente) che potrebbe facilitare e velocizzare la comunicazione con dei video messaggi brevi. Proprio come già avviene in Telegram, quindi, gli utenti della nota app di messaggistica istantanea verde potrebbe presto avere un nuovo modo di parlare con gli amici.

Aggiornamento 12/04: la nuova funzione dei video messaggi brevi è disponibile anche su WhatsApp Beta per Android. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Un nuovo modo per comunicare rapidamente con gli amici: ecco i video messaggi brevi

Nella versione 23.6.0.73 Beta di WhatsApp per iOS (arriverà sicuramente anche su Android), i sempre attenti esperti di WaBetaInfo sono riusciti a sbloccare una nuova funzione che non è attualmente disponibile per nessun utente (nemmeno quelli che hanno scelto di testare in anteprima le versione ancora in via di sviluppo). Con un futuro aggiornamento, Meta potrebbe portare nella nota app di comunicazione la possibilità di inviare video messaggi brevi.

I nuovi filmati apparirebbero nella conversazione racchiusi in un cerchio che mostra (idealmente) il volto dell'interlocutore. Non sembra esserci una durata massima, quindi proprio come i vocali sarà possibile registrare senza limiti di tempo. Questa funzione potrebbe essere particolarmente utile per mostrare a qualcuno qualcosa di nuovo oppure come utilizzare uno strumento, oppure semplicemente per mostrare le proprie espressioni facciali durante un racconto.

Anche i messaggi saranno criptati end-to-end, per garantire la privacy necessaria che WhatsApp vuole garantire agli utenti, anche a costo di abbandonare i paesi che ne minano l'integrità.

Aggiornamento 12/04: i video messaggi arrivano anche nella beta su Android

Grazie all'aggiornamento 2.23.8.19 per la versione beta di WhatsApp per Android, i nuovi video messaggi brevi sono disponibili anche sul sistema operativo del robottino di Google. La differenza tra i video messaggi e i video normali è che i primi vengono registrati ed inviati in diretta senza la possibilità di essere modificati, mentre i secondi possono essere pre-registrati, editati ed inviati in un secondo momento.

L'arrivo di questa nuova funzione anche su Android ci avvicina probabilmente al rilascio dei video brevi anche nelle versioni stabili. Potrebbe essere quindi questioni di pochi giorni prima che tutti possano sfruttare questo nuovo metodo di comunicazione in fase di sperimentazione su WhatsApp.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il