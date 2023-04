Più spazio a disposizione su Android grazie all’auto-archiviazione delle app

Uno dei problemi degli smartphone moderni è sicuramente lo spazio di archiviazione: spesso, infatti, portiamo con noi tutte le foto e i video registrati anche sui nostri precedenti dispositivi riempendo la memoria rapidamente. Nel caso degli smartphone di fascia alta potrebbe non rappresentare un vero problema, ma Google ha deciso di aiutare la grande maggioranza di utenti che utilizza smartphone entry level o medio gamma.

Le app inutilizzate vengono archiviate per risparmiare spazio grazie al Google Play Store

Grazie ad una nuova funzione del Google Play Store, molto presto sarà possibile archiviare le applicazioni non utilizzate per risparmiare spazio, mantenendo al sicuro i dati, le personalizzazioni e le configurazioni all'interno dell'app. Questa funzione, per esempio, è già presente e molto apprezzata su iOS che in modo automatico archivia le applicazioni inutilizzate per risparmiare spazio, mantenendo comunque salvati tutti i dati.

Una volta che l'app sarà stata archiviata, l'icona rimarrà ugualmente nel drawer (differenziata da una nuvola che indica l'archiviazione nel cloud) per consentire il download veloce una volta che avremo bisogno di utilizzarla. Per gli sviluppatori, questa potrebbe essere anche una soluzione per ridurre la disinstallazione delle app: in questo modo, infatti, gli utenti potranno avere più spazio di archiviazione a disposizione ma mantenendo comunque intatte le proprie applicazioni.

In arrivo su Android c'è anche una nuova funzione che permetterà di non perdere mai lo smartphone, anche se quest'ultimo dovesse essere spento.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il