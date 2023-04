Apple ci ripensa: i tasti a stato solido sono un fallimento

Quella che doveva essere una delle principali novità di iPhone 15 Pro e Pro Max, ovvero l'introduzione dei tasti a stato solido, è stata abortita. Questo è quanto riporta il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Apple avrebbe cambiato idea sull'adozione del nuovo meccanismo che avrebbe dovuto muovere i tasti dei melafonini di prossima generazione.

Niente tasti a stato solido per iPhone 15 Pro e Pro Max: ecco perché Apple ha fatto retrofront

Si è parlato in lungo e largo di come questi tasti avrebbero cambiato il funzionamento degli smartphone Apple, compreso il tasto Silenzioso, e di come Apple avrebbe persino adottato un nuovo chip dedicato. Ma così non sarà, perché l'analista Kuo afferma che per colpa di “problemi tecnici irrisolti” in quel di Cupertino si sarebbe deciso di tornare al piano originale, cioè tasti tradizionali di stampo meccanico. Resta il dubbio sul fatto che il bilancere del volume resti separato in due tasti o se venga unificato in uno solo. A questo punto, vedremo se Apple deciderà di compiere il passo previsto con la prossima generazione del 2024.

