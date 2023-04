MIUI con tre browser: la nuova strategia di Xiaomi fa discutere

Nonostante la qualità hardware, la controversa gestione della MIUI rimane uno dei punti deboli di Xiaomi. Ve ne ho parlato di recente con l'emblematico caso di Redmi Note 12 Pro 4G e in rete è nuovamente spuntato un caso che evidenzia una nuova pratica da parte del suo team di sviluppo. All'interno di alcune ROM, infatti, sono stati pre-installati tre browser diversi, un caso più unico che raro andando a memoria nella storia recente degli smartphone: ma cosa sta succedendo di preciso?

Xiaomi pre-installa tre differenti browser all'interno della sua MIUI

Lo fa presente l'insider Kacper Skrzypek, che all'interno di alcune versioni della MIUI ha scovato la presenza non soltanto del Mi Browser di Xiaomi ma anche di Chrome di Google e della new entry Opera. La scoperta è stata fatta all'interno di alcune versioni specifiche della UI, cioè MIUI 14 Global e MIUI 14 India, mentre sembrano esserne esenti le altre fra cui quella europea (almeno per il momento); inoltre, così come Chrome anche Opera non è disinstallabile all'interno delle ROM indiane (dove però non è presente Mi Browser) mentre è possibile farlo su quelle Global.

Now some #MIUI ROMs have THREE preinstalled browsers: Chrome, Mi Browser, and… Opera (added in some new MI and IN ROMs).

Opera is uninstallable on Global (MIXM) ROMs, but not on India ROMs (INXM).

No sign of Opera on the latest EEA/RU/TW/ID/TR ROMs (checked about 20 ROMs). pic.twitter.com/V56R0ngF5L — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) April 10, 2023

L'impressione è che Xiaomi abbia siglato un accordo con Opera Software per integrare il suo browser all'interno della MIUI, probabilmente a bordo dei modelli più economici, principalmente quelli a marchio Redmi e POCO. Certo è che fa sorridere che il lancio della MIUI 14 sia stato accompagnato dall'annuncio della riduzione del bloatware, ma evidentemente il business della MIUI non sta funzionando; in ogni caso, vi ricordiamo che esistono vari modi per disinstallare le app pre-installate sugli smartphone Xiaomi.

