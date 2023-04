Anche Bing con ChatGPT sarà potenziato con i plugin: il teaser di Microsoft

Dopo l'annuncio dell'arrivo dei plugin su ChatGPT, gli utenti hanno iniziato a chiedersi se le estensioni arrivassero anche su Bing, il motore di ricerca di Microsoft, che sfrutta essenzialmente la stessa tecnologia di OpenAI. Con un tweet criptico, uno dei dirigenti della compagnia di Redmond ha voluto stuzzicare la fantasia degli utenti appassionati di intelligenza artificiale.

Bing Chat e Plugin: Microsoft potenzia la sua IA come OpenAI con ChatGPT

Il mese scorso OpenAI ha ufficializzato l'arrivo dei plugin su ChatGPT, mostrando le possibilità offerte da queste estensioni come la ricerca sul web e l'integrazione con altri servizi. Sembra, tuttavia, che ChatGPT non sarà l'unica intelligenza artificiale a ricevere i plugin: Mikahil Parakhin di Microsoft, infatti, ha voluto stuzzicare gli utenti che chiedevano il supporto alle estensioni per Bing rispondendo in modo criptico.

“Restate sintonizzati” è la risposta di Parakhin, che allude alla possibilità che anche Bing Chat venga arricchita con nuove estensioni ed integrazioni con i servizi di terze parti, proprio come avviene attualmente con ChatGPT. Nelle ultime settimane, Bing è stato integrato anche nella tastiera SwiftKey, mentre l'intelligenza artificiale è stata affiancata in Edge da quella di DALL-E per la generazione delle immagini.

Stay tuned 😉 — Mikhail Parakhin (@MParakhin) April 9, 2023

Vi ricordiamo che, purtroppo, ChatGPT è bloccato in Italia a causa delle infrazioni evidenziate dal Garante della Privacy. Grazie a questo nostro approfondimento, però potrete tornare ad usarlo in men che non si dica.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il