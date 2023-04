Dai spazio alla creatività con le stampanti 3D QIDI X-Plus 3 e X-Max 3: risparmi fino a 250€!

Le stampanti 3D non sono tutte uguali: ci sono soluzioni per neofiti ed altre per utenti più esperti. Se la vostra passione è ormai sbocciata e siete in cerca di un modello stimolante e potente, allora date un'occhiata a quest'offerta targata QIDI. Sia QIDI Tech X-Plus 3 che X-Max 3 sono disponibili in offerta lancio: due terminali freschi di lancio, acquistabili con spedizione dall'Europa ed un prezzo scontato fino a 250€!

QIDI Tech X-Plus 3 e X-Max 3 debuttano in offerta lampo: due stampanti 3D top, ad un prezzo super conveniente

La nuova QIDI Tech X-Plus 3 è una stampante 3D di alto profilo, caratterizzata da materiali top e funzioni di stampa ad alta velocità. Il dispositivo è dotato di una struttura CoreXY capiente (con un volume di costruzione di 280 x 280 x 270 mm) ed offre una velocità di 600 mm/s, con un'accelerazione di 20.000 mm/s2, il supporto a filamenti da 1,75 mm, livellamento automatico e camera calda a 65°C. Il cuore della stampante è un chipset a 64 bit con Cortex A53, con una frequenza massima di 1,5 GHz, 1 GB di RAM DDR3 e 8 GB di storage eMMC.

Rispetto alla precedente generazione ci troviamo alle prese con un modello dotato di un'asse X più leggera: il peso è stato ridotto a 600 grammi, con una resistenza superiore. Il modello X-Plus 3 è una soluzione a basso livello di rumore, equipaggiata con un display touch a colori da 5″ e dotata di due set di estrusori a doppio ingranaggio per stampa ad alta temperatura (fino a 350°C).

L'altra novità del brand QIDI Tech X-Max 3, una stampante 3D di tipo industriale che alza ulteriormente il tiro (ed è dedicata a professionisti ed appassionati parecchio esigenti). Velocità di stampa ed accelerazione restano invariate (600 mm/s e 20.000 mm/s2) mentre abbiamo un volume di costruzione più ampio (325 x 325 x 325 mm), una potenza di 900W ed una ventola di circolazione con filtro dell'aria a carboni attivi.

Il resto delle caratteristiche rimane invariato e ricalcano quanto visto con il modello Plus.

Le nuove stampanti 3D targate QIDI (X-Plus 3 e X-Max 3) sono disponibili in preordine tramite il sito ufficiale del brand. In entrambi i casi è presente un corposo sconto; non manca la spedizione gratis direttamente dall'Europa. Il modello X-Plus sarà spedito entro fine aprile mentre per quanto riguarda la versione X-Max, durante il mese di giugno. In entrambi i casi il prezzo promozione sarà attivo fino al 30 maggio.

