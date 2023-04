Anche DALL-E arriva in Microsoft Edge: da oggi disponibile per tutti

La partnership tra OpenAI e Microsoft porta ad una nuova integrazione: da oggi, per tutti, è disponibile nel browser Edge l'intelligenza artificiale di DALL-E, in grado di generare immagini artistiche da semplici indicazioni testuali. Dopo Bing con ChatGPT, sui cui si fonda tutta la nuova strategia di Microsoft per il web e le sue app, gli utenti che utilizzano il broswer predefinito di Windows 11 potranno creare immagini da zero grazie al lavoro di OpenAI.

Microsoft va all-in con l'intelligenza artificiale: anche DALL-E disponibile in Edge

Il 2023 si è rivelato essere l'anno delle intelligenze artificiali: con l'esplosione del fenomeno ChatGPT, tutte le grandi compagnie tech si sono lanciate alla rincorsa di questa nuova tecnologia. Chi, tuttavia, sembra essere davvero un passo a tutti è Microsoft che grazie alla partnership e gli investimenti in OpenAI ha potuto usufruire immediamente del lavoro svolto dai talentuosi sviluppatori statunitensi. In breve tempo ChatGPT è stato integrato il Bing, il motore di ricerca, mentre nel browser Edge oggi possiamo sfruttare l'ennesima intelligenza artificiale di OpenAI.

Chiamata “Image Creator“, questa nuova funzione integra i modelli dell'IA di DALL-E per generare immagini da zero partendo da semplici comandi testuali. Dalla sidebar posta alla destra del browser, adesso, è possibile avviare il nuovo strumento che permette di inserire la richiesta testuale oppure avviare una creazione casuale per testare le potenzialità dell'intelligenza artificiale.

Se utilizzate Windows (10 o 11), Microsoft Edge è già installato sul vostro sistema operativo, mentre se volete provarlo su Linux oppure macOS è possibile scaricarlo tramite il sito ufficiale.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

