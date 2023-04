Honor: la nuova serie MagicBook 14 è pronta, ecco la data di presentazione

Con un post sui social network, Honor ha ufficialmente annunciato l'arrivo dei nuovi MagicBook 14 in Cina. Nel corso delle prossime settimane, quindi, scopriremo i nuovi dispositivi che andranno a comporre la lineup di notebook che negli ultimi anni è stata particolarmente apprezzattata anche in occidente. Le informazioni sulle novità al momento sono scarse, ma il nuovo hardware potrebbe sorprendere proprio per la sua autonomia.

I nuovi MagicBook 14 di Honor arrivano ad aprile in Cina

Stando alle (poche) informazioni condivise da Honor, i nuovi MagicBook 14 (2023) offriranno una “Super Long Battery Life” per garantire una grande autonomia della batteria affiancata a prestazioni di alto livello. Il nuovo hardware e il nuovo software, quindi, saranno ottimizzati per offrire una maggiore durata della batteria con un risparmio energetico intelligente in grado di allungare la vita dell'ultrabook.

Il nome in codice per questa nuova serie sembrerebbe essere “Trident“, un riferimento che potrebbe far pensare ad una nuova triplice funzionalità, quale potrebbe essere l'interconnessione tra tutti i dispositivi Honor. Il precedente modello 2022 era dotato di uno schermo 2.5K (2560 x 1680 pixel), con processori Intel i5-12500H e i7-12700H, GPU NVIDIA GeForce MX550 e 16 GB di RAM: è lecito, quindi, aspettarsi una serie di dispositivi che possano offrire prestazioni simili se non superiori.

I nuovi Honor MagicBook 14 (2023) saranno presentati in Cina il prossimo 13 aprile, non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le novità che ci attendono con i nuovi laptop della compagnia cinese.

