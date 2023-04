Queste cuffie per lo sport Lenovo hanno stile e costano meno di 15€

Questi sono i giorni delle feste di Pasqua e ovviamente è bene prenderli con il giusto livello di relax. Niente sport e allenamento, ma tante delizie e le immancabili uova di cioccolato. Alla fine di questo periodo si torna sui binari giusti mentre per tanti è arrivato il momento di rimettersi in forma in vista dell'estate. Salute e benessere sono le parole d'ordine: se siete pronti a rimettervi in gioco e avete bisogno di un allenato ad accompagnarvi nelle vostre sessioni di jogging o in palestra, allora eccovi serviti con gli auricolari TWS Lenovo XT80: quest'occasione è imprendibile!

Lenovo XT80 sono gli auricolari TWS sportivi ed economici, ora in offerta lampo a meno di 15€

Il design delle cuffie Lenovo XT80 è particolarmente adatto per lo sport: gli auricolari sono dotati di una vestibilità in-ear mentre in pratico aggancio permette di tenerle salde alle orecchie. Una manna dal cielo per gli utenti più sportivi, anche grazie alla resistenza contro schizzi d'acqua e sudore.

La custodia di ricarica presenta un display LED per visualizzare lo stato della batteria; ogni cuffietta ha una capacità di 55 mAh mentre il case integra un'unità da 500 mAh. Sono presenti dei pulsanti per i controlli di volume e funzioni, il Bluetooth 5.3 e driver da 10 mm. In termini di autonomia si parlati circa 6/7 ore mentre la ricarica avviene tramite Type-C.

Gli auricolari true wireless Lenovo XT80 sono in offerta lampo su AliExpress: il prezzo è di soli 14,7€, con tanto di spedizione gratis.

