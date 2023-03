OpenAI potenzia ancora ChatGPT: ecco i plugin ufficiali per la ricerca su internet

OpenAI continua a cavalcare l'onda del successo di ChatGPT aggiungendo alla popolare intelligenza artificiali nuove funzioni che ne potenziano le capacità. In un annuncio su Twitter, il presidente e co-fondatore Greg Brockman ha mostrato per la prima volta in azioni i plugin ufficiali di ChatGPT, che presto saranno disponibili grazie ad una nuova lista d'attesa.

Elaborazione delle immagini e dei video, oltre che navigazione sul web: ecco i plugin di ChatGPT

Una delle funzioni sicuramente più apprezzate in arrivo su ChatGPT è la possibilità di ricercare informazioni sul web. Con un plugin ufficiale, infatti, sarà possibile chiedere al noto chatbot di cercare una determinata informazioni su internet per poi elaborare la nostra richiesta di testo.

Con le nuove integrazioni, l'IA potrà anche estrarre informazioni da immagini e video: per esempio sarà possibile chiedere a ChatGPT di scrivere i sottotitoli di un filmato dopo averlo analizzato, oppure descrivere quelle che viene visualizzato in una determinata immagine (molto utile anche in caso di disabilità visiva).

L'accesso ai plugin per il momento è ristretto a pochi utenti e sviluppatori ma in futuro saranno molti di più i developer che potranno creare nuove integrazioni per arricchire le funzioni di ChatGTP. OpenAI ha aperto una nuova lista di attesa, ma sembra che i plugin saranno disponibili come sempre prima per gli abbonati Plus.

