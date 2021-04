Questo sito ti fa disinstallare tutte le app di sistema Xiaomi con pochi click

Se state cercando un metodo per disinstallare le app di sistema della MIUI di Xiaomi, ce ne sono diversi. Di recente vi ho parlato di un metodo abbastanza pratico per farlo: basta un'app e qualche passaggio per poter rimuovere qualsiasi app. Niente procedure di modding, quindi, senza dover ricorrere a modifiche del software e possibili problemi che ne deriverebbero. Ma qualcuno ha ben pensato di rendere questa procedura ancora più semplificata, ma soprattutto senza la necessità di installare alcunché. Il metodo di cui vi parlo oggi è ancora più semplice e riprende il concetto di applicazione web, trattandosi di un sito dedicato.

È possibile disinstallare le app di sistema Xiaomi anche online

Ovviamente non si tratta affatto di un sito ufficiale, anche perché Xiaomi non ha alcun interesse nel farci disinstallare le sue app di sistema MIUI. La pagina web è stata realizzata dai ragazzi del canale MIUIes ed è sostanzialmente la riproposizione del succitato metodo. Ma anziché dover scaricare un software apposito, è possibile farlo tramite questo sito con pochi click.

Prima di procedere, è necessario preparare il proprio smartphone Xiaomi. Per farlo, seguite questi passaggi:

Vai in “Impostazioni/Info sistema” e clicca ripetutamente sulla voce “Versione MIUI” per abilitare le Opzioni Sviluppatore

Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“

Abilita le voci “Debug USB“, “Installa tramite USB” e “Debug USB (Impostazioni sicurezza)“

Fatto questo, è necessario che il browser sia su base Chromium e che supporti le librerie WebUSB API. Tutte le recenti versioni dei browser supportano tutto ciò, nel caso non vi funzionasse qualcosa sinceratevi di avere l'ultima versione disponibile. A questo punto, è necessario che colleghiate lo smartphone Xiaomi al vostro PC con un cavo USB, dato che manca ancora il supporto wireless per le connessioni TCP. Una volta collegato, è il momento di collegarvi al sito.

Questa che vedete è la schermata dedicata alla rimozione del bloatware, ovvero tutte le app pre-installate sugli smartphone Xiaomi con MIUI. Gli sviluppatori hanno diviso il tutto in quattro macro-categorie: app Xiaomi, app di sistema, app Google e tutte le app. Da queste liste potete selezionare manualmente interi gruppi o anche singole app. La nostra indicazione è sempre la solita: proseguite con cautela e soltanto se sapete cosa state facendo. Anche perché la disinstallazione di determinate app può comportare uno smartphone malfunzionante, dato che alcune app sono necessarie per il suo utilizzo.

