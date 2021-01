Come disinstallare le app di sistema dalla MIUI di Xiaomi

Avete uno smartphone Xiaomi e state cercando un metodo su come disinstallare le app di sistema presenti nella MIUI? Allora questa guida fa al caso vostro, anche perché non è necessario il root. Quando si ha a che fare con smartphone di importazione, in particolar modo con quelli basati su MIUI China, la presenza di bloatware può essere fastidiosa. A differenza della ROM Global ed EEA, quella China presenta tutta una serie di funzionalità che qua da noi possono risultare inutili o inutilizzabili. Per questo cancellare app inutili può tornare comodo, soprattutto se si possiede uno smartphone con poca memoria interna.

Ecco il metodo per disinstallare le app di sistema integrate nella MIUI di Xiaomi

Di base, come su altri smartphone, Xiaomi non permette l'eliminazione di qualsiasi app, in modo da evitare possibili problematiche. Sì, perché disinstallare determinate app potrebbe comportare malfunzionamenti dello smartphone. Proprio per questo ci tengo a premettere che questa procedura dovete intraprenderla unicamente se siete consapevole di cosa state facendo. Lo staff di GizChina.it non si assume responsabilità nel caso in cui qualcosa vada storto. Fatta questa premessa, ecco gli step da seguire:

Andate in “Impostazioni/Mio dispositivo/Tutte le specifiche” e cliccate un tot di volte sulla versione della MIUI per sbloccare le Opzioni Sviluppatore Andate in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“ Nella sezione “Debugging“, abilitate le voci “USB debugging“, “Install via USB” e “USB debugging (Security settings)“

A questo punto dovete scaricare Xiaomi ADB/Fastboot Tools da questo link. Nel caso in cui l'eseguibile .jar non si avviasse, scaricate ed installate il Java Development Kit. Avviate il tool Xiaomi, collegate lo smartphone al PC tramite cavo USB e, dallo schermo, impostate la modalità Trasferimento Files.

Così facendo, Xiaomi ADB/Fastboot Tools vi permetterà di eliminare le app di sistema installate di default nella MIUI di Xiaomi. Occhio a quello che fate, perché da qua potete disinstallare anche app come Orologio, Calendario, Calcolatrice ed elementi di Android. In caso aveste cancellato qualcosa che non volevate togliere, potete sempre recuperarlo e ripristinarlo dalla tab “Reinstaller“.

