Sebbene sia un mercato di “nicchia” e mirato ad un determinato uso, quello dei rugged è un settore in crescita. Tanti sono i modelli lanciati da determinati brand specializzati e tra questi c'è Doogee, che lancia il nuovo S88 Plus, smartphone rugged dalle buone specifiche (soprattutto la batteria) e dal prezzo interessante.

Doogee S88 Plus: Camera 48 MP, 10.000 mAh e tanto altro nelle specifiche del nuovo smartphone rugged

Design e specifiche

Guardando al design del nuovo S88 Plus, esso non è lontano da quello del fratello “minore” S88 Pro, ma si nota una personalità ben definita rispetto al modello precedente. Il frame colorato, i LED posteriori e tutta la costruzione rinforzata lo fanno sembrare un vero e proprio robot. Passando alle specifiche, partiamo dal display da 6.3″ Full HD+ con drop notch, mentre per il chipset abbiamo un MediaTek Helio P70 fino a 2.1 GHz. La GPU presente è una Mali-G72. Per la memoria, abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Passando alla fotocamera, il modulo presente è triplo ed il sensore principale è il Samsung S5KGM1 da 48 MP, con sensore grandangolare da 8 MP 130° ed un sensore macro da 8 MP. Per la selfie camera, è presente un sensore Samsung S5K3 da 16 MP con lente wide a 80°. Il piatto forte però è rappresentato dalla batteria da 10.000 mAh, in grado di garantire giorni e giorni di autonomia. Il sistema operativo è Android 10 ed è presente l'NFC per Google Pay. Presenti le certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G.

Doogee S88 Plus – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Doogee S88 Plus è disponibile in tre colori sullo store di AliExpress al prezzo in sconto di 175.45€ fino al 31 gennaio 2021, che trovate a questo link. Un prezzo decisamente competitivo per quello che offre nella sua interezza.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu