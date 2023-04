Realme cancella la serie Master Explorer Edition (ma è in arrivo qualcosa di nuovo)

La compagnia cinese ha annunciato – come un fulmine a ciel sereno – un cambio di rotta nella sua linea di smartphone. La gamma Realme Master Explorer Edition è stata cancellata: al momento non è previsto un nuovo modello e la conferma arriva direttamente dai piani alti dell'azienda.

Addio Realme Master Explorer Edition: la serie stilosa del brand è stata cancellata

È Xu Qi Chase, presidente di Realme China, a rivelare della cancellazione della serie Master Explorer. Il dirigente ha risposto ad un utente curioso di saperne di più sul futuro della gamma, annunciato a bruciapelo che a causa di una “riorganizzazione della linea di prodotti” non ci sarà più una Master Explorer Edition.

Nonostante ciò, il presidente della divisione cinese del brand sostiene che ci sarà una nuova serie che non mancherà di accontentare gli amanti della famiglia Explorer. Insomma, si tratta di una cancellazione ma solo a metà: arriverà comunque qualcosa di nuovo in sostituzione.

Al momento non è chiara la motivazione precisa di questo cambiamento, specialmente in virtù dell'annuncio di una nuova gamma. Realme, un po' come Xiaomi, ha molteplici serie: si tratta di una strategia che da un lato permette di aggredire molteplici fasce di prezzo, dall'altro non fa che confondere l'utente.

Attualmente le serie dell'azienda comprendono i telefoni delle famiglie GT, Neo, Q, V, X, C, e Number (spalmate in vari paesi). In varie occasioni i prezzi si sovrappongono e forse la compagnia asiatica ha in mente alcune mosse per limitare questo fenomeno. Evidentemente la gamma Realme Master Explorer ha causato qualche grattacapo.

Attualmente la famiglia Master Explorer comprende vari modelli, tutti compresi nelle serie GT. Abbiamo quindi Realme GT Master & Explorer Edition e GT 2 Master Explorer Edition: in entrambi i casi si tratta di dispositivi caratterizzati da look unici.

