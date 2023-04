Facebook Messenger: le videochiamate diventano interattive con i giochi multiplayer

Facebook in questi giorni ha lanciato una nuova funzione per Messenger, l'app di messaggistica istantanea nata dalle chat del noto social network di Mark Zuckerberg. Durante le videochiamate, adesso, sarà possibile sfruttare una serie di giochi che coinvolgeranno entrambi gli interlocutori, per una maggiore interazione con degli sfiziosi passatempo.

Su Facebook Messenger arrivano i giochi multiplayer durante le videochiamate

Le videochiamate di Facebook Messenger si arricchiscono di una nuova funzionalità che renderà più piacevole il tempo passato a telefono con i vostri amici: grazie ad una nuova implementazione, durante le videocall è possibile sfruttare una serie di videogiochi mobile in multiplayer per due persone.

I giochi attualmente disponibili sono 14, tra cui Words With Friends, Mini Golf FRVR, Card Wars e Exploding Kittens. Una volta avviata la videochiamata comparirà l'icona “Play” che fornirà l'accesso ai videogiochi dove si potrà scegliere quale titolo giocare con il nostro interlocutore. La funzione è disponibile sia tramite le app mobile su iOS e Android che attraverso la versione web di Facebook Messenger.

Nelle ultime settimane si è vociferato di come Messenger potrebbe tornare a far parte dell'app principale di Facebook, come avveniva prima che Meta decidesse di scindere l'esperienza d'uso. Chissà che l'introduzione di questa nuova funzione non punti proprio nella direzione opposta.

