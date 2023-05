Troppi compromessi per Reality Pro: Apple potrebbe non guadagnarci

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla presentazione ufficiale di Reality Pro, il primo casco per la realtà mista di Apple, ma il prodotto è ancora circondato da un'aura di scetticismo che secondo alcune indiscrezioni nasce proprio all'interno dell'azienda stessa. Un nuovo report di un'autorevole fonte suggerisce che stesso i dirigenti di Apple sia preoccupati per i tanti compromessi a cui si è andati incontro con questo dispositivo e al relativo prezzo di vendita.

Apple potrebbe vendere Reality Pro a prezzo di costo: ancora scetticismo in azienda

Fin dai primi rumor, si è sempre parlato di un'entrata in scena di Apple nel mondo della realtà aumentata e virtuale con due diversi prodotti: un casco e degli occhiali. Gli Apple Glasses, tuttavia, sembrerebbero essere stati rimandati, lasciando spazio solo al lancio di Reality Pro, nonostante la grande diffidenza nel prodotto da parte degli sviluppatori.

Negli ultimi tempi erano emersi rumor che vedevano dissipata la nube di pessimismo accumulatasi attorno al nuovo dispositivo, ma le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista e analista di Bloomberg Mark Gurman suggeriscono che anche internamente ci sia grande tumulto e agitazione. Le preoccupazioni riguarderebbero principalmente i tanti compromessi a cui è stata costretta Apple nel corso dello sviluppo di Reality Pro.

Gurman riporta che parte del team di sviluppo ha continuato a lavorare su Apple Glasses solo per far felice Tim Cook, nonostante gli sviluppatori sapessero perfettamente che non era possibile realizzare (ai tempi) il dispositivo tanto desiderato. Con il rimando del progetto Glasses, lo sviluppo si è spostato completamente su Reality Pro e anche in questo caso non sono mancati i problemi: uno tra tanti, la decisione non integrare la batteria nel dispositivo per evitare peso eccessivo e surriscaldamento, con un design molto distante da quelli di Apple.

Lo sviluppo di Reality Pro è costato la bellezza di un miliardo di dollari all'anno ed Apple potrebbe non arrivare a guadagnare con questo nuovo prodotto: i rumor infatti suggeriscono che il casco per la realtà mista sarà venduto a costo di prezzo, utile semplicemente a raggiungere il pareggio di bilancio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il