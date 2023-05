Huawei MatePad 11 (2023) arriva in Italia: il tablet produttivo come un PC

Mancava solo lui all'appello: dopo aver scoperto ufficialmente la serie P60 e il pieghevole Mate X3, arriva la presentazione di Huawei MatePad 11″ (2023). Non un tablet qualsiasi, perché il produttore cinese ha scelto di creare un prodotto che abbia uno schermo che lo faccia distinguere dalla massa, ideale per chi lo utilizza per la creazione di contenuti.

Huawei presenta il nuovo MatePad 11″ edizione 2023: ecco quali sono le novità

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Graphite Black, Island Blue, Crystal White e Streamer Purple, il nuovo Huawei MatePad 11″ (2023) misura 253,7 x 165,3 x 7,2 mm, pesa 480 grammi ma soprattutto ha uno schermo LCD 11″ 2.5K 2.560 x 1.600 pixel con densità di 275 PPI a 120 Hz e supporto DCI-P3.

Nella sua variante Soft Edition (disponibile attualmente solo in Cina), è stata adoperata una tecnologia di nano-incisione anti-riflesso che fa sì che venga eliminata il 97% della luce riflessa, e il risultato finale è un display meno luminoso della versione normale ma che ricorda quello degli schermi e-reader (senza le loro limitazioni), il primo con certificazione SGS Gold per il basso affaticamento visivo.

Inoltre, questa lavorazione fa sì che lo schermo restituisca una micro-vibrazione quando si utilizza il pennino M-Pencil di 2° generazione per restituire il feeling della scrittura su carta, oltre ad avere 4.096 livelli di pressione.

Specifiche tecniche

Il software si basa sul nuovo HarmonyOS 3.1, e tramite l'app Huawei Notes, WPS Office e la suite Super Transit Station offre vari metodi per prendere appunti, creare documenti, disegni e così via, anche tramite l'interconnessione con la gamma MateBook. Quando si prendono appunti o si scrivono nuovi documenti, infatti, è possibile scegliere tra diversi font, colori ed effetti per sottolineare ed evidenziare oppure inserire immagini e foto, ritagliandole e modificandole direttamente dalla nuova app integrata nel sistema operativo.

Lato hardware, il nuovo MatePad 11 (2023) sfrutta la potenza del chipset Snapdragon 865 di Qualcomm, mentre la Soft Edition (disponibile solo in Cina) fa sfoggio dello Snapdragon 870. In dotazione troviamo una batteria da 7.250 mAh con ricarica Supercharge 22.5W, Wi-Fi 6, USB-C 2.0 e quattro speaker stereo Huawei Histen. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, questo tablet mette a disposizione un sensore posteriore da 13 MP f/1.8 ed una selfie camera frontale da 8 MP f/2.0.

Huawei MatePad 11 (2023) – Prezzi e disponibilità

Huawei MatePad 11 (2023) in versione da 6/128GB è disponibile a partire dal 18 maggio sul Huawei Store nella colorazione Graphite Black al prezzo di 399,90€. Inoltre, con l’acquisto del tablet entro il 5 giugno si potrà ricevere in omaggio anche lo stilo Huawei M-Pencil.

