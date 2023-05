Google Pixel 7a su DxOMark: confronto con Pixel 7 e 7 Pro

Prima è stato il turno di Pixel 7, poi di Pixel 7 Pro ed infine di Pixel 7a: anche il piccolo dell'ultima serie Google passa sotto il vaglio di DxOMark per la classica valutazione della fotocamera. Un test particolarmente interessante: molti vaglieranno l'acquisto del modello più economico, e sapere come sia il confronto fra la sua fotocamera rispetto a quella dei Pixel più costosi è senz'altro degno di nota.

DxOMark premia la fotocamera di Google Pixel 7a, seppur un passo indietro rispetto a Pixel 7 e 7 Pro

Qua sopra vedete alcuni scatti di Pixel 7a, ma come cambia il comparto hardware della fotocamera fra i tre modelli? Ecco tutti i dettagli:

Google Pixel 7a Primario Sony IMX787 da 64 MP f/1.89, sensore da 1/1.37″, pixel da 0.7 µm, Dual Pixel PDAF, OIS Ultra-grandangolare Sony IMX712 da 13 MP f/2.2, FoV di 120°

Google Pixel 7 Primario Samsung GN1 da 50 MP f/1.85, sensore da 1/1.31″, pixel da 1.2 µm, PDAF+laser, OIS Ultra-grandangolare Sony IMX381 da 12 MP f/2.2, sensore da 1/2.3″, pixel da 1.55 µm, FoV di 114°

Google Pixel 7 Pro Primario Samsung GN1 da 50 MP f/1.85, sensore da 1/1.31″, pixel da 1.2 µm, PDAF+laser, OIS Ultra-grandangolare Sony IMX381 da 12 MP f/2.2, sensore da 1/2.3″, pixel da 1.55 µm, FoV di 126° Teleobiettivo 5x Samsung GM1 da 48 MP f/3.5, sensore da 1/2″, pixel da 0.8 µm, OIS



Le valutazioni di DxOMark danno 133 punti per Pixel 7a, salendo a 140 punti per Pixel 7 e infine a 147 punti per Pixel 7 Pro. Ma vediamo i punteggi più nel dettaglio:

Pixel 7a Pixel 7 Pixel 7 Pro FOTO Esposizione 110 113 113 Colore 118 119 119 Autofocus 104 113 114 Dettagli 108 113 112 Rumore 88 96 96 Artefatti 78 78 80 Bokeh 70 70 70 Anteprima 69 72 74 Teleobiettivo 69 89 109 Ultra-grandangolo 104 61 111 VIDEO Esposizione 106 106 106 Colore 99 110 110 Autofocus 103 115 115 Dettagli 91 108 108 Rumore 108 106 107 Artefatti 80 81 81 Stabilizzazione 113 116 116

Mettendoli a confronto, si evince che i parametri in cui Pixel 7 e 7 Pro fanno sensibilmente meglio di Pixel 7a sono la messa a fuoco (grazie all'autofocus laser), l'equilibrio fra dettagli e rumore e ovviamente lo zoom, soprattutto con Pixel 7 Pro e il suo teleobiettivo periscopiale. Al netto dei confronti, come spiegato nella nostra recensione, la fotocamera di Pixel 7a riesce a convincere per la qualità catturata per colori, bilanciamento del bianco, esposizione, ultra-grandangolare, modalità Ritratto e stabilizzazione video.

