Le escursioni in montagna diventano una passeggiata con BEZIOR X1500

Il caldo e il bel tempo significano solo una cosa: è tempo di viaggi e gite e gli utenti amanti dell'avventura lo sanno bene. Se siete pronti a cominciare le vostre traversate in montagna ma avete bisogno di un'alleato prezioso e in grado di regalare tante soddisfazioni, allora BEZIOR X1500 è la Mountain Bike elettrica che fa al caso vostro: potente e in grado di affrontare qualsiasi strada, la bici è in promo su GOGOBEST con coupon e spedizione EU. Un'occasione da cogliere al volo!

BEZIOR X1500 è la Mountain Bike pieghevole potente e in grado di affrontare ogni strada | Coupon

Con BEZIOR X1500 non esistono sfide che non possono essere vinte: la Mountain Bike è una soluzione pensata appositamente per gli utenti più sportivi ed avventurosi, appassionati di gite fuori porta e percorsi di montagna. Grazie al motore brushless da 1500W, la bici ha la potenza necessaria per affrontare anche le strade più impervie.

La velocità è da 25 Km/h (a norma) ma il veicolo è capace di offrire grandi prestazioni alle prese con salite fino a 38° di inclinazione. Inoltre gli pneumatici fat da 26 x 4,0″ sono antiscivolo e adatti a qualsiasi tipo di strada; per pedalare a tutto comfort non manca un doppio ammortizzatore ad olio mentre per la massima sicurezza è presente un sistema di freni a disco posteriori ed anteriori.

BEZIOR X1500 adotta un cambio Shimano a 27 marce ed è dotata di un pratico schermo LCD da 5″, abbastanza ampio da visualizzare tutti i parametri della bici con la massima comodità. Infine il design pieghevole permette di riporla nel bagagliaio dell'auto senza troppi sforzi (e lo stesso vale per l'ascensore ed altri spostamenti).

La Mountain Bike elettrica BEZIOR X1500 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store GOGOBEST ad un prezzo davvero niente male, con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Europa. Vuoi conoscere anche le altri bici elettriche presenti su GOGOBEST? Allora dai un'occhiata a questa pagina per scoprire le migliori offerte della settimana!

