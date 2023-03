Huawei P60 Pro e Mate X3: ecco la data di lancio in Italia

Oggi è stato il grande giorno per Huawei, che ha annunciato ufficialmente tante novità come la serie P60, il pieghevole Mate X3 ma anche Watch Ultimate, MateBook X Pro e FreeBuds 5. Tutti prodotti che nel corso dei prossimi mesi vedremo ufficialmente anche in Italia, come dichiarato dalla divisione italiana con tanto di data di lancio.

Annunciata la data di presentazione in Europa per la serie Huawei P60 e Mate X3

Quello di Huawei sarà un lancio graduale per l'Italia (e l'Europa in generale): si partirà il 3 aprile con la vendita di Watch Ultimate per poi passare al 17 aprile e quella delle FreeBuds 5.

Chi invece sta attenendo il piatto forte, cioè Huawei P60 Pro, dovrà farlo ancora per un po' perché arriverà più avanti, con un evento di lancio dedicato il 9 maggio in quel di Monaco di Baviera. In quella data sarà annunciata la disponibilità sul mercato, assieme a quella di prodotti come Mate X3 e MateBook X Pro. Manca ancora una conferma, ma visto che il lancio parla soltanto di Huawei P60 Pro è plausibile che P60 e P60 Art rimarranno esclusivi della Cina.

Per chi se li fosse persi, ecco tutti gli articoli di recap:

