Huawei Watch Ultimate ufficiale: stile, eleganza e connessione satellitare

Durante l'evento di presentazioni dei nuovi smartphone, Huawei ha colto l'occasione per svelare anche il nuovo smartwatch di punta: un piccolo gioiello tecnologico pieno di stile ed eleganza. Stiamo ovviamente parlando di Huawei Watch Ultimate, che per la prima volta introduce sui wearable la connessione satellitare.

Super resistenza e connessione satellitare: ecco Huawei Watch Ultimate

In occasione della presentazioni di Huawei P60 e Huawei Mate X3, l'azienda cinese ha svelato i dettagli ufficiali di Huawei Watch Ultimate, uno smartwatch dotato di un display LTPO AMOLED 1.5″ circolare, con refresh rate supportato fino a 60 Hz. Il punto fonte di questo nuovo dispositivo sembra essere la batteria: un'unità da 530 mAh che secondo l'azienda cinese è in grado di offrire almeno 14 giorni di autonomia con una singola carica per gli utenti normali, mentre quelli più attivi potrebbero arrivare fino ad 8 giorni. La ricarica delle batteria avviene tramite wireless Qi, in soli 60 minuti.

Lo smartwatch è dotato anche di sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, dell'ossigeno nel sangue e la misurazione ECG. Huawei Watch Ultimate, inoltre, è dotato di 16 strutture resistenti all'acqua, che permettono l'immersione in acque profonde fino a 110 metri. Le certificazioni ottenute dal dispositivo, infatti, sono ISO 22810 e EN13319.

Il nuovo Ultimate è in grado inoltre di sfruttare la Expedition Mode: una particolare modalità studiata per chi ama fare escursioni all'aperto. Grazie al GNSS a doppia frequenza e cinque sistemi, lo smartwatch può ottenere una posizione sempre accurata per non perdersi mai.

Come accennato in precedenza, Huawei Watch Ultimate è dotato di connessione satellitare per l'invio e la ricezione di informazioni. In questo modo, in caso di SOS, è possibile inviare automaticamente la propria posizione anche in assenza di rete mobile.

Huawei Watch Ultimate – Prezzi e disponibilità

Huawei Watch Ultimate sarà disponibile in Europa a partire dal 3 aprile in due differenti versioni: Expedition Black oppure Voyage Blue. Attualmente sono stati diffusi solamente i prezzi cinesi, ovvero circa 800€ (5999 yuan) per la versione con il cinturino in gomma e circa 940€ (6999 yuan) per l'edizione superiore con cinturino metallico. I prezzi global ufficiali saranno annunciati solamente in seguito.

