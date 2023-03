OnePlus Nord CE 3 Lite e Nord Buds 2: data ufficiale

Aggiornamento 23/03: abbiamo la data di lancio ufficiale per OnePlus Nord CE 3 Lite e Nord Buds 2, la trovate all'interno dell'articolo.

Le novità OnePlus non accennano a diminuire, né per quanto riguarda la gamma principale che i modelli della serie Nord, che si prepara a dare il benvenuto OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Il nuovo smartphone è in dirittura d'arrivo, ha una data di lancio all'orizzonte (assieme alle cuffie TWS Nord Buds 2 )ma in realtà lo conosciamo già.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sta arrivando: la famiglia Nord si allarga

Secondo l'insider OnLeaks, avrebbe cambiato i suoi piani, e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sarà il sostituto di quello che inizialmente conoscevamo come Nord CE 3. Questo significa che grazie ai leak ne conosciamo le specifiche, cioè uno schermo IPS da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 695, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67W e tripla fotocamera da 108+2+2 MP con selfie camera da 16 MP.

La presentazione avrà luogo anche in Italia il prossimo 4 aprile alle ore 14:30, e assieme al nuovo smartphone ci saranno anche le cuffie OnePlus Nord Buds 2.

