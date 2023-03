I gaming phone stanno morendo? Un’altra azienda ci saluta

Nonostante poche ore fa sia stato presentato un nuovo tablet da gaming, si vocifera che la divisione Lenovo Legion sarebbe prossima alla chiusura. Una notizia che si inserisce in un panorama, quello degli smartphone da gaming, che a quanto pare non sta dando i frutti sperati: lo abbiamo visto principalmente con Xiaomi, che oltre ad aver cancellato la sezione Redmi Gaming ha tentato di vendere Black Shark ma senza riuscirci e ridimensionandola facendola però finire nel caos.

Lenovo starebbe chiudendo la divisione Legion per gli smartphone da gaming

Ecco quanto si legge nel post pubblicato da un dipendente Lenovo sui social cinesi:

Il 20 marzo, Lenovo Group ha formalmente notificato che l'attività di telefonia mobile legion è stata completamente abolita. Dai nuovi

arrivati ​​al team B10, quasi nessuno è stato risparmiato. Dalla China Cool Union di prima all'attuale

attività di e-sport mobile, Lenovo ha nuovamente interrotto la propria attività.

Non c'è ancora niente di ufficiale, quindi, ma secondo questo dipendente Lenovo avrebbe deciso di tagliare tutti i fondi della divisione Legion, quella che si occupa della produzione di smartphone da gaming come gli ultimi Y90 e Y70. E l'impressione è che la situazione sia ancora più grave, perché questa decisione rappresenterebbe a tutti gli effetti una chiusura della divisione smartphone di Lenovo, che quindi proseguirebbe il suo percorso nella telefonia solamente con Motorola, acquisita da Google nel 2014 per 2,91 miliardi.

Se così fosse, il mercato dei gaming phone rimarrebbe con le sole ASUS e ZTE: a tal proposito, a breve conosceremo ROG Phone 7, che competerà con l'ultimo Red Magic 8 Pro.

