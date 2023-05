Risparmi fino a 400€ sui monitor da gaming KTC: l’occasione perfetta per la tua postazione!

Siete in cerca del monitor perfetto per andare a completare la vostra postazione di gioco? Puntate ad un modello ultra-premium o magari a qualcosa di più accessibile, ma sempre a prezzi convenienti e con tanta qualità? Allora la risposta perfetta arriva da Geekmall con i monitor da gaming KTC G42P5, M27T20 e M27P20 Pro: tre soluzioni adatte ad ogni esigenza, in offerta con flash sale e codice sconto (senza contare la spedizione EU, sempre un must).

I monitor da gaming KTC G42P5, M27T20 e M27P20 Pro sono in offerta con doppio sconto: approfittane ora!

G42P5

Cominciamo la nostra panoramica con un prodotto top, adatto agli utenti in cerca delle massime prestazioni. KTC G42P5 è un monitor da gaming dotato di un ampio schermo OLED da 42″ con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel), frequenza di aggiornamento di 138 Hz, profondità colore a 10 bit, 99% DCI-P3, 133% sRGB, supporto alle tecnologie FreeSync e G-Sync, tempo di risposta di 0,1 ms, speaker integrati e modalità Low-Blue (contro l'affaticamento degli occhi).

Il monitor arriva con una base metallica a triangolo, ma è possibile anche il montaggio a parete (con standard VESA).

M27T20

Il modello KTC M27T20 è stato anche protagonista della nostra recensione e – come specificato anche in sede di prova – porta la tecnologia Mini LED alla portata di tutti. Il monitor da gaming offre un pannello da 27″ con risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms, HVA, FreeSync e G-Sync, altoparlanti integrati e luminosità fino a 1000 nit.

Il dispositivo presenta un pratico stand per modificare a proprio piacimento l'altezza e l'inclinazione (ma è sempre possibile il posizionamento a parete). Inoltre è dotato di alcune modalità preimpostate come quella dedicata agli FPS oppure quella RAC (Race Game).

M27P20 Pro

Infine, il terzo monitor da gaming in sconto è KTC M27P20 Pro: anche a questo giro parliamo di un pannello Mini LED da 27″ ma con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel). Il resto delle caratteristiche è sempre di tutto rispetto: tempo di risposta di 1 ms, refresh rate di 160 Hz, due speaker integrati da 2W ciascuno, HDR 1000, FreeSync e G-Sync e tante porte per utilizzare console e PC.

I tre monitor da gaming sono in offerta sullo store Geekmall, in tutti i casi con doppio sconto (offerta lampo + coupon) e spedizione gratis direttamente dall'Europa. Si tratta di occasioni davvero niente male, con ribassi anche fino a 400€!

