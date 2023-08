Power Station FOSSiBOT e monopattini elettrici KuKirin: ultimi giorni di sconti Geekmall!

Il mese di agosto si avvia verso la sua conclusione e con esso anche i saldi estivi di Geekmall. Tuttavia lo store offre ancora una vasta selezione di offerte, specialmente se state pensando ad una Power Station che vi accompagni durante le vostre gite (o vacanze, se avete rimandato a settembre) o un monopattino elettrico. Ecco le soluzioni FOSSiBOT e KuKirin in sconto, con un risparmio fino ad 80€ e l'immancabile spedizione gratis dall'Europa!

I saldi estivi Geekmall verso il capolinea: ultime occasioni per risparmiare su Power Station e monopattini elettrici

Crediti: FOSSiBOT

FOSSiBOT F2400 è la Power Station per tutte le esigenze: campeggio, camper, gite fuori porta o semplicemente come supporto a casa (quotidianamente o in caso di blackout). Il dispositivo ha una capacità extra large da 2048 Wh, una batteria LifePO4 ed una potenza di 2400W ed è in grado di ricaricare ed alimentare fino a 16 dispositivi contemporaneamente. Inoltre sono presenti tre metodi di ricarica, ossia rete elettrica, auto e solare; utilizzando sia quella solare che quella elettrica insieme è possibile ottenere una potenza fino a 1600W, in modo da riempire l'80% della batteria in soli 70 minuti (si completa in 90 minuti). Il prezzo di FOSSiBOT F2400 scende a 929€ utilizzando il codice sconto dedicato, con un risparmio di 70€.

Crediti: KuKirin

Tra le occasioni targate Geekmall abbiamo il monopattino elettrico KuKirin M4, un altro alleato perfetto per le tue vacanze. Leggero, facile da utilizzare ed economico, questo veicolo elettrico ti accompagna negli spostamenti in città con tre velocità, un motore brushless da 500W e un'autonomia fino a 45 km. È in grado di affrontare pendenze di 15°, monta pneumatici anti-scivolo da 10″ ed è dotato di un pratico display LCD per visualizzare tutti i parametri. Inoltre grazie alla luce LED anteriore e al fanale posteriore è possibile spostarsi in sicurezza anche con scarsa illuminazione. In questo caso lo sconto con coupon è di 30€: basta utilizzare il codice e il prezzo scenderà a 439€.

Crediti: KuKirin

La nostra panoramica si conclude con KuKirin G2 Max, un altro monopattino elettrico: in questo caso saliamo di livello, dato che siamo alle prese con una soluzione fuoristrada, adatta agli amanti dell'avventura. Il veicolo scende a 719€, con uno sconto di 80€: ovviamente anche in questo caso abbiamo la spedizione gratis dall'Europa. Come anticipato poco sopra, G2 Max è un monopattino elettrico fuoristrada, con pneumatici da 10″ resistenti agli urti e all'usura, una potenza di ben 1000W, un ammortizzatore a quattro bracci e una batteria da 48V 20Ah. Il risultato? Una soluzione per affrontare strade impervie e salite ripide, con un'autonomia fino a 80 km.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

