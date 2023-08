La CPU di Realme GT 5 sarà unica e farà felici tutti gli smanettoni

Fra meno di una settimana Realme GT 5 sarà stato presentato ufficialmente, e allora ne conosceremo tutte le novità, ma grazie ai teaser ufficiali stiamo già scoprendo molto di quello che c'è da sapere. Per esempio che il suo System-on-a-Chip sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso che troviamo su modelli come Xiaomi 13, OPPO Find X6 Pro e vivo X90 Pro+. Ma nel caso del top di gamma Realme ci sarà un'intrigante differenza che sarà gradita dai più smanettoni che vorrebbero poter mettere mano sulla CPU.

Realme GT 5 sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, ma avrà una CPU inedita nel suo genere

Crediti: Realme

Sì, perché con Realme GT 5 sarà possibile modificare le frequenze di clock della CPU, una funzionalità di cui non è quasi mai possibile usufruire sugli smartphone. A differenza del mondo PC, dove gli utenti hanno modo di toccare più parametri per CPU, GPU e memorie, quello degli smartphone è un ecosistema chiuso, dove la miniaturizzazione impedisce di fare altrettanto.

A parte qualche caso isolato nella categoria degli smartphone da gaming, nessuno smartphone permette di modificare le frequenze della CPU. Nessuno a parte Realme GT 5, che tramite un apposito tool software consentirà agli utenti di intervenire sui tre core del processore dello Snapdragon 8 Gen 2, normalmente configurato con 1 core Cortex-X2 a 3,2 GHz, 4 core Cortex-A715/A710 a 2,8 GHz e 4 core Cortex-A510 a 2,0 GHz.

Non è ancora chiaro quale sarà il funzionamento di questo tool, ma il teaser suggerisce che sarà possibile fare underclock ma non overclock, cioè sarà possibile solo abbassare le frequenze. Alzarle sarebbe troppo rischioso in termini di efficienza energetica e temperature, mentre abbassarle potrebbe portare benefici in tal senso, diminuendo le prestazioni ma guadagnandone in autonomia. A ogni modo, se voleste scoprire tutte le novità di Realme GT 5, allora vi invito a leggere l'articolo dedicato.

