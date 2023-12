Swiitol E24 Pro è l’incisore laser potente e ad alta precisione, a meno di 400€

Cerchi un incisore laser di qualità professionale, ad un prezzo conveniente? Swiitol E24 Pro è uno dei modelli più interessanti sul mercato grazie ad un laser avanzato e con un punto focale sottilissimo (per la massima precisione), una struttura semplice da assemblare ed una velocità d’incisione sopra le righe!

Swiitol E24 Pro

L’incisore Swiitol E24 Pro è uno dei più completi sulla piazza e presenta varie caratteristiche di tutto rispetto. Per prima cosa si tratta di un dispositivo facile da assemblare, grazie alla sua particolare struttura: il corpo è realizzato in lega di alluminio e non sono necessari passaggi lunghi e complicati per l’installazione. Migliora anche la tecnologia al laser (da 24W): l’incisore presenta una struttura più compatta ma con notevoli miglioramenti per quanto riguarda le capacità di taglio (ma anche la dissipazione del calore del laser). Quest’ultimo presenta un punto focale ultra-sottile (da 0,06 x 0,06 mm). Il risultato è una soluzione in grado di offrire una velocità elevata da 36.000 mm/min, con un laser in grado di tagliare facilmente uno strato di legno da 17 mm di spessore, uno di acrilico da 15 mm, capace di incidere direttamente l’acciaio inossidabile, la ceramica ed il vetro.

L’incisore laser Swiitol E24 Pro scende sotto i 400€ su TomTop grazie al nuovo coupon dedicato: è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. In questo modo potrai ricevere il tuo nuovo acquisto in tempi celeri e senza costi aggiuntivi. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

