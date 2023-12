Xiaomi HyperOS Global/EEA: quali modelli si aggiorneranno in Europa

Aggiornamento 12/12: apparsi nuovi modelli, li trovate nell’articolo.

Anche voi state attendendo l’aggiornamento di Xiaomi che darà via alla transizione da MIUI ad HyperOS? Per il momento, in pochi possono usufruire del nuovo sistema operativo Android, a partire dai proprietari di Xiaomi 14 e 14 Pro, finora venduti solamente in Cina, ma è soltanto questione di tempo prima che il major update si espanda anche altrove. Lo rimarca il fatto che in rete siano state avvistate ROM HyperOS Global ed EEA, dandoci così un assaggio di quelli che saranno i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento in Europa.

L’aggiornamento Xiaomi HyperOS sta per arrivare su altri smartphone, anche in Europa

L’elenco in questione si compone dei seguenti modelli:

Xiaomi 13 – HyperOS EEA/Global OS1.0.3.0.UMCEUXM/OS1.0.2.0.UMCMIXM

– HyperOS EEA/Global OS1.0.3.0.UMCEUXM/OS1.0.2.0.UMCMIXM Xiaomi 13 Pro – HyperOS EEA/Global OS1.0.1.0.UMBEUXM/OS1.0.1.0.UMBMIXM

– HyperOS EEA/Global OS1.0.1.0.UMBEUXM/OS1.0.1.0.UMBMIXM Xiaomi 13 Ultra – HyperOS EEA OS1.0.2.0.UMAEUXM/Global OS1.0.1.0.UMAMIXM

– HyperOS EEA OS1.0.2.0.UMAEUXM/Global OS1.0.1.0.UMAMIXM Xiaomi 13T – HyperOS EEA OS1.0.2.0.UMFEUXM

– HyperOS EEA OS1.0.2.0.UMFEUXM Xiaomi 13T Pro – HyperOS EEA OS1.0.1.0.UMLEUXM

– HyperOS EEA OS1.0.1.0.UMLEUXM Xiaomi 12 – HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV

– HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV Xiaomi 12 Pro – HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV

– HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV Xiaomi 12T – HyperOS EEA/Global OS1.0.5.0.ULQEUXM/OS1.0.5.0.ULQMIXM

– HyperOS EEA/Global OS1.0.5.0.ULQEUXM/OS1.0.5.0.ULQMIXM Redmi K50 Ultra ( 12T Pro ) – HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV

( ) – HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV Xiaomi 11T – HyperOS Global OS1.0.1.0.UKWMIXM

– HyperOS Global OS1.0.1.0.UKWMIXM POCO F5 – HyperOS EEA/Global OS1.0.4.0.UMREUXM/OS1.0.1.0.UMRMIXM

– HyperOS EEA/Global OS1.0.4.0.UMREUXM/OS1.0.1.0.UMRMIXM POCO F5 Pro – HyperOS Global OS1.0.1.0.UMNMIXM

– HyperOS Global OS1.0.1.0.UMNMIXM Redmi K50 Gaming ( POCO F4 GT ) – HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV

( ) – HyperOS China Beta OS1.0.23.11.13.DEV Redmi Note 12 4G – HyperOS Global OS1.0.2.0.UMTMIXM

– HyperOS Global OS1.0.2.0.UMTMIXM Redmi Note 12 4G NFC – HyperOS Global OS1.0.2.0.UMGMIXM

– HyperOS Global OS1.0.2.0.UMGMIXM Redmi Note 12S – HyperOS Global OS1.0.1.0.UHZMIXM

Quando l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, potrete scaricarlo dal nostro articolo dedicato, disponibile anche per la versione Beta. HyperOS porta con sé numerose novità, alcune visibili, altre nascoste all’interno del codice software ma non per questo meno importanti: per scoprirle tutto, vi invito a leggere questo articolo.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le