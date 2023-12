OPPO A79 5G ufficiale in Italia con un look rinnovato, display a 90 Hz e non solo

La gamma A si rinnova con un nuovo dispositivo di fascia media dal look accattivante e caratteristiche di buon livello. OPPO A79 5G è ufficiale in Italia: andiamo a scoprire tutte le novità, i dettagli sulle specifiche tecniche, il prezzo e l’uscita sul mercato!

OPPO A79 5G: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo medio gamma

Design e display

Crediti: OPPO

I leak precedenti sono stati confermati: il nuovo medio gamma della serie A cambia stile rispetto al predecessore, introducendo un modulo fotografico rettangolare ed una back cover elegante e stilosa, nelle colorazioni Glowing Green, Mystery Black e Dazzling Purple (quest’ultima solo in Europa). OPPO A79 5G misura 165,61 x 76,02 x 7,99 mm per un peso di 193 grammi ed offre uno schermo LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), un punch hole e refresh rate a 90 Hz. Non manca un lettore d’impronte digitali, posizionato di lato.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: OPPO

Le specifiche tecniche del nuovo OPPO A79 5G sono basate sul Dimensity 6020 (fino a 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2) di MediaTek; il chipset è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, con spazio di archiviazione espandibile tramite micro SD. È presente una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W mentre il comparto fotografico comprende un doppio modulo da 50 + 2 MP (f/1.8-2.2 e un obiettivo secondario per la profondità di campo) ed una selfie camera da 8 MP (f/2.0). Il resto del pacchetto comprende il supporto dual SIM 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.3, un ingresso mini-jack per le cuffie e GPS. Lato software abbiamo Android 13, tramite ColorOS 13.1.

OPPO A79 5G – Prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Dopo il debutto in India (e in Cina come A2 5G), il nuovo medio gamma OPPO A79 5G è disponibile all’acquisto anche in Italia tramite OPPO Store: il prezzo è di 299,9€ per la versione da 4/128 GB (nelle colorazioni Mystery Black e Glowing Green) mentre il modello da 8/256 GB viene proposto a 349,9€ (nei colori Dazzling Purple e Mystery Black). Per quanto riguarda il mercato italiano abbiamo visto il debutto sia di A78 4G che di A78 5G, quindi era abbastanza ovvio che anche l’ultimo modello avrebbe fatto capolino alle nostre latitudini. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

