POCO M6 5G in arrivo: continua la parata dei rebrand Xiaomi

Si torna a parlare di smartphone POCO, questa volta con un nuovo budget phone 5G in arrivo per il brand partner di Xiaomi. A distanza di parecchi mesi dalla versione Pro, dovrebbe vedere la luce anche POCO M6 5G in versione standard e, come da tradizione per la casa cinese, si tratterebbe dell’ennesimo rebrand.

POCO M6 5G sarà l’ennesimo rebrand di Xiaomi: ormai le cose si sono fatte “ingombranti”

POCO M6 Pro 5G – Crediti: POCO

L’attuale POCO M6 Pro 5G è il rebrand di Redmi Note 12R e Redmi 12 5G: come sappiamo bene, Xiaomi ha un problema con i suoi dispositivi. Ci sono troppi rebrand e ogni anno viene sfornato un numero esagerato di telefoni; è vero che si tratta di device dedicati a determinati mercati, ma è anche vero che avere così tanti modelli genera moltissima confusione negli utenti (e negli addetti ai lavori). Comunque la casa di Lei Jun non accenna a ridimensionare questa pratica, anzi si prepara a sfornare nuovi rebrand come nel caso di POCO M6 5G.

In base a quanto emerso dal codice del software del brand, il prossimo mid-range di POCO dovrebbe essere un rebrand di Redmi 13C 5G. Quest’ultimo è stato lanciato in India e ha avuto a sua volta in rebrand per il mercato cinese (Redmi 13R). Insomma, ancora una volta un singolo smartphone e tante versioni differenti nel nome ma identiche nelle specifiche. Di conseguenza, il futuro POCO M6 5G dovrebbe offrire uno schermo LCD da 6,74″ HD+ a 90 Hz, un lettore d’impronte laterale, il chipset Dimensity 6100+, 5.000 mAh di batteria (con ricarica da 18W) e una fotocamera da 50 MP.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le