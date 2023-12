Redmi 13R ufficiale: l’ennesimo rebrand da parte di Xiaomi

Con un annuncio a sorpresa, Xiaomi ha presentato ufficialmente Redmi 13R, l’ennesimo modello di fascia economica appartenente alla cosiddetta serie Digital del suo sub-brand. Nonostante sia stato appena annunciato, però, è uno smartphone per niente inedito se non nel nome, in quanto è sostanzialmente il rebrand di un modello già esistente.

Redmi 13R è stato presentato ufficialmente, ma le sue novità le conosciamo già

Redmi 13R è infatti la riproposizione sotto altro nome di Redmi 13C, per quanto le specifiche tecniche sono le medesime. Le dimensioni ammontano a 168 x 78 x 8,1 mm per 192 grammi, e accoglie uno schermo IPS LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 260 PPI, refresh rate a 90 Hz, luminosità di 600 nits e protezione Gorilla Glass.

La piattaforma hardware è il MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm, dotata di CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2, assieme a memorie da 4/128 GB LPDDR4X e UFS 2.2 espandibile via microSD. Le restanti specifiche comprendono batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18W, doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con macro, selfie camera da 5 MP, MIUI 14 con Android 13, dual SIM 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, USB-C, ingresso mini-jack e Radio FM.

Redmi 13R è disponibile esclusivamente in Cina al prezzo di 999 CNY, circa 129€, nelle tre colorazioni Star Rock Black, Fantasy Purple e Wave Water Green.

