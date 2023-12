Redmi 13C 5G ufficiale con Dimensity 6100+, display a 90 Hz ed un prezzo stracciato

Si torna a parlare di entry level targati Xiaomi, questa volta con la versione alternativa di Redmi 13C: il modello LTE è stato lanciato in India e per l’occasione è arrivata una gradita novità. Redmi 13C 5G è ufficiale con un design fresco e giovanile, specifiche tecniche affidabili ed un prezzo accessibile: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Redmi 13C 5G: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato | Ufficiale

Crediti: Xiaomi

In termini di design Redmi 13C 5G presenta alcune differenze stilistiche con la variante LTE ma sono minime. Cambiano le colorazioni (Startrail Green/Silver/Black), che si fanno più sgargianti e con una texture luccicante. Frontalmente abbiamo ancora una volta uno schermo con un accenno di notch a goccia; si tratta di un pannello da 6,74″ con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), densità di 260 PPI, fino a 600 nit di luminosità, protezione Gorilla Glass e refresh rate a 90 Hz. Le dimensioni del corpo sono di 168 x 78 x 8,09 mm per un peso di 192 grammi.

Crediti: Xiaomi

Come anticipato anche da teaser e indiscrezioni, il fulcro delle specifiche tecniche di Redmi 13C 5G è il chipset Dimensity 6100+, octa-core fino a 2,2 GHz e con GPU Mali-G57 MC2. Il tutto è supportato da 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2. La batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W; per il comparto fotografico abbiamo un modulo selfie da 5 MP ed un sensore principale da 50 MP (f/1.8). La sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte digitali posizionato di lato.

Crediti: Xiaomi

Non mancano il supporto Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS ed un ingresso mini jack per le cuffie; lato software abbiamo Android 13, sotto forma di MIUI 14. Per quanto riguarda il prezzo di Redmi 13C 5G (ricordiamo, per ora lanciato solo in India) si parte da circa 122€ al cambio attuale. Di seguito trovate la varie configurazioni.

4/128 GB – 10.999 INR (~ 122€ )

) 6/128 GB – 12.499 INR (~ 139€ )

) 8/256 GB – 14.499 INR (~161€)

